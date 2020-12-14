Американская концепция зон безопасности создаст проблему для доступа РФ в космос

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14 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Политика США несет реальную угрозу для доступа РФ в космическое пространство. Об этом сегодня, 14 декабря, заявил заместитель гендиректора по международному сотрудничеству «Роскосмоса» Сергей Савельев на круглом столе «О последствиях изменения политики США в сфере освоения космоса», сообщает новостной портал EADaily.

Савельев заявил: «С учетом возможного принятия большинством участников космической деятельности концепции создания зон безопасности может появиться реальная угроза свободному доступу России к космическому пространству. Это касается планов РФ по освоению космического пространства, к которым относится изучение и освоение Луны и других небесных тел». По словам замгендиректора «Роскосмоса», это может создать угрозу национальным интересам РФ.

Сегодня утром на космодроме Плесецк в Архангельской области был проведен второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. С разгонным блоком «Бриз-М» «Ангара» должна вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата. Всего летные испытания тяжелой «Ангары» будут включать шесть пусков.