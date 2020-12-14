Израиль займется модернизацией истребителей украинских ВВС

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14 декабря 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году ВСУ планируют качественное улучшения парка самолетов своих военно-воздушных сил. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк. Из его слов стало известно, что модернизации подлежат фронтовые истребители МиГ-29, к работам будет привлечена компания израильского ОПК. Данную информацию распространил новостной портал EADaily, со ссылкой на «Военное обозрение».

«Израильская компания поможет нескольким нашим компаниям продлить срок эксплуатации истребителей до 2035 года. В первую очередь эксплуатацию МиГ-29», — сообщил Миронюк. Сумма предполагаемого контракта не разглашается. Помимо модернизации авионики планируется интегрировать МиГ-29 с высокоточным оружием израильского производства.

Предполагается, что в результате израильской модернизации фронтовые истребители МиГ-29 превратятся в универсальные боевые машины с функционалом штурмовиков.

Модернизация, как утверждается в Киеве, коснётся также истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25. Эти самолёты, считают в Министерстве обороны Украины, после обновления эти самолеты будут эксплуатироваться как минимум до середины 2030-х годов.

Ранее в интервью украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Миронюк указывал, что «в 2021 году будет заключён контракт по модернизации МиГ-29 с одной израильской компанией с широким привлечением ряда отечественных компаний».

По данным СМИ, вероятно, имеется в виду израильская оборонная корпорация Elbit Systems. Интернет-издание NEWSru.co.il сообщает о намерении Киева приобрести ракету класса «воздух — земля» SkySniper, созданную государственным оборонным концерном «Израильская авиационная промышленность» (IAI). Данная высокоскоростная ракета оснащена системами GPS- и INS-навигации, способна поражать цели в любых погодных условиях. Она может интегрироваться с американскими истребители F-15, F/A-18 и F-16, а также с российскими МиГ-29 и Су-30. Представители оборонных компаний Израиля заявления Миронюка не комментируют, отмечает NEWSru.co.il.