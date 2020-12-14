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Украинский дезертир открыл огонь из автомата по автозаправке и проезжающим машинам

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский дезертир открыл огонь из автомата по автозаправке и проезжающим машинам
Фото: соцсети

В Бахмуте (Артемовск) вооруженный дезертир, сбежавший из украинской воинской части А-1619, открыл огонь из автоматического оружия по автозаправке и приезжающим мимо машинам. Данный населенный пункт находится под контролем ВСУ, ранее именовался Артемовск и был переименован по закону о декоммунизации. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс».

Украинская полиция задержала вооруженного дезертира, открывшего огонь из похищенного им автоматического оружия по автозаправке и проезжавшим по дороге машинам. Инцидент произошел в ночь на 12 декабря, но информация о нем обнародована только что. Граждане сообщили о случившемся в полицию. Та экстренно отреагировала на этот сигнал.
«Нами были обнаружены три пустых магазина, которые он очевидно успел расстрелять. Злоумышленником оказался мужчина 1996 года рождения, проходивший службу в воинской части А-1619, который с 22 ноября находился в розыске как дезертир», —сообщил представитель правоохранительных органов.

Дезертир стрелял из автомата Калашникова по счастливой случайности никто не пострадал. Были только повреждены конструкции автозаправки и машины. По словам правоохранителей, задержанный находится в невменяемом состоянии, и ничего объяснить не сумел. Был ли он пьян или находился под воздействием наркотических веществ не уточняется.

ША

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