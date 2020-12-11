В Нагорном Карабахе все спокойно

Аргументы Недели → Армия 13+

11 декабря 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Сообщил во время брифинга 11 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 569 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 37 тысяч беженцев. При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры.

С начала проведения миротворческой операции восстановлено более 16 километров линий электропередач, 48 опор и 31 трансформаторная подстанция и 15 километров линий связи. Завершены работы по восстановлению еще одной школы в городе Степанакерте.