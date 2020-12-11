ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

В Нагорном Карабахе все спокойно

, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Нагорном Карабахе все спокойно
Фото: соцсети

Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Сообщил во время брифинга 11 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 569 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 37 тысяч беженцев. При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры.

С начала проведения миротворческой операции восстановлено более 16 километров линий электропередач, 48 опор и 31 трансформаторная подстанция и 15 километров линий связи. Завершены работы по восстановлению еще одной школы в городе Степанакерте.

ША

Армия

Протурецкие боевики в Сирии вооружены американскими противотанковыми управляемыми ракетными комплексами TOW

Протурецкие боевики в Сирии вооружены американскими противотанковыми управляемыми ракетными комплексами TOW

Боевики протурецкого «Сирийского национального фронта» (запрещен в РФ) применяют против правительственных войск и курдского ополчения противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) TOW американского производства.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью