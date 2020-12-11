Протурецкие боевики в Сирии вооружены американскими противотанковыми управляемыми ракетными комплексами TOW

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11 декабря 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Боевики протурецкого «Сирийского национального фронта» (запрещен в РФ) применяют против правительственных войск и курдского ополчения противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) TOW американского производства. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на курдские источники.

В окрестностях города Айн-Исса курдские ополченцы обнаружили и сфотографировали противотанковые самонаводящиеся ракеты производства США. Эти боеприпасы выпущены боевиками альянса «Сирийского Национального фронта» по курдским ополченцам, в районе населенного пункта Маалак, расположенный близ трассы М4. Огонь велся с позиций, расположенных в зоне проведения турецкими войсками операции «Источник мира». Еще недавно в этой местности было относительно спокойно, благодаря действиям российских военных, но в последнее время протурецкие боевые группы заметно активизировались. Эксперты отмечают, что идет подготовка турецкой армии к новой военной операции, которая охватит сразу несколько территорий близ городов Кобани, Тель-Тамр и Айн-Исса. Так же наблюдается сосредоточения турецких войск и подконтрольных им партизан в городе Джараблус. Есть вероятность, что эти силы будут ориентированы на боевые действия в районе города Манбиджа.

Курдский источник сообщает, что точно такие же ракеты и пусковые установки в 2014 году получали через Турцию вооруженные формирования «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).