Эсминец США сделал первый пуск новой крылатой ракеты Tomahawk, способной поражать корабли

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11 декабря 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американские эсминец класса «Арли Берк» стал первым кораблем ВМФ, запустившим новую версию крылатой ракеты «Томагавк» морского базирования - «Томагавк Блок V», сообщает журнал «Нэйкд Саинс».

Эсминец ВМС США USS Chafee произвел первый пуск крылатой ракеты Tomahawk Block V. Он должен стать новой «длинной рукой» американского флота, значительно расширив его возможности. Испытания проводились в Тихом океане у побережья Гавайев, сбоя в ходе теста не произошло. Модернизированная версия Tomahawk Block V предназначена для поражения широкого спектра целей, в том числе движущихся, путем установки нового искателя. В частности, она способна поражать корабли противника. Ранее выпущенные версии этой крылатой ракеты предназначались для уничтожения неподвижных объектов на суше.