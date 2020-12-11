На севере Эфиопии убиты сотрудники международных гуманитарных организаций

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11 декабря 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

По крайней мере четыре сотрудника международных гуманитарных организаций были убиты в эфиопской провинции Тыграй. Организация Объединенных Наций заявляет о растущем гуманитарном кризисе, голод может охватить миллионы людей. Об этом сообщает американское новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Датский совет по делам беженцев заявил, что трое его сотрудников, убитых в прошлом месяце, работали охранниками на территории Тыграя. «К сожалению, из-за отсутствия связи и сохраняющейся небезопасной обстановки в регионе до сих пор не удалось связаться с их семьями», - говорится в сообщении. Кроме того, Международный комитет спасения заявил, что все еще работает над подтверждением событий, которые привели к гибели сотрудника этой организации в лагере беженцев Хитсатс в Шире.

В районе боевых действий в Эфиопии сейчас работают сотни сотрудников ООН, об этом представитель организации по гуманитарным вопросам Савиано Абре написал в Твиттере. Правительство Эфиопии не позволяет международным гуманитарным группам напрямую доставлять продовольствие в Тыграй и взяло этот процесс под свой жесткий контроль, что еще усиливает опасность возникновения массового голодания в регионе. В настоящее время затруднена поставка продовольствия в столицу провинции Мекеле и крупный город Шир, находящиеся под контролем армии Эфиопии. Гуманитарный офис ООН разместил сообщение в Твиттере: «Продовольственные пайки для перемещенных лиц в Тыграе закончились». Тем временем почти 50 000 эфиопов бежали в Судан в качестве беженцев и теперь живут в тяжелых условиях в пустынном регионе с ограниченными ресурсами.

Сейчас международная группа помощи работает, чтобы помочь 96 тыс. беженцев из Эритреи, которые укрываются в лагерях недалеко от границы с эфиопской провинцией Тыграй. Сообщается, что продукты в этих лагерях закончились несколько дней назад, и тысячи беженцев покинули их в поисках помощи. Проблемы в регионе растут, как снежный ком.

На этой неделе правительство Эфиопии заявило, что его войска обстреляли и ненадолго задержали сотрудников ООН, проводивших первую оценку ситуации, развивающейся в Тыграе. Аддис-Абеба заявила, оправдывая действия своих военных, что ооновцы прорывались через блокпосты, пытаясь проехать туда, где это было делать запрещено.