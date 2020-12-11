США ожидают атаку со стороны Ирана и привели свои войска в полную боеготовность

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11 декабря 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Центральное командование Вооруженные сил США, в чью зону ответственности входит Ближний Восток, привело свои войска в повышенную боевую готовность в ожидании возможных атак со стороны Ирана, сообщает издание POLITICO, ссылаясь на военный источник.

Указывается, что особое внимание американские военные уделяют поведению шиитского ополчения Ирака (Аль-Хашд Аш-Шааби), имеющее прямую связь с иранской гвардией (КСИР) частности, Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» иранскими ополченцами в Ираке, сказал чиновник.

В четверг два бомбардировщика B-52 из авиабазы в Барксдейле, штат Луизиана совершили облет ближневосточного региона. Туда же была направлена ударная авианосная корабельная группа во главе с авианосцем Nimitz, и состоялась переброска эскадрильи истребителей из Европы.

Пентагон опасается, что Иран может воспользоваться выводом американских войск из Ирака и Афганистана, а также приближающейся годовщиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани. «Все это факторы, которые делают разумным иметь сильную оборонительную позицию в регионе», - сказал представитель военного ведомства США, подчеркнув, что действия «не носят наступательного характера». Он также пояснил: «Здесь нет никакого плана действий, есть план усилить оборонительную позицию, которая могла бы остановить потенциального противника».