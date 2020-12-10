У американского истребителя пятого поколения F-35 русские корни

Аргументы Недели → Армия 13+

10 декабря 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американская сеть взорвалась от сообщения о том, что у истребителя F-35 русские корни. Пользователи находят, что этот самолет пятого поколения, гордость США, очень похож на советский палубный истребитель Як-141. Об этом пишет ТК «Царьград».

Удивлению американских интернет-пользователей не было предела, когда они узнали, что технология вертикального взлёта, которой так гордятся конструкторы F-35, ещё в 70-х годах успешно применялась при испытании советского палубного истребителя Як-141. На кадрах старой хроники, которая появилась в Сети, можно заметить, что самолёту не требуется разгон. Он легко взлетает вертикально вверх. Более того, Як-141 может поворачивать сопла под углом 90 градусов, как это сегодня делает F-35.

«Снимаю шляпу перед блестящими советскими инженерами и учёными, построившими эту машину», - отмечает обозреватель Pakistan Defence. «Здесь точно такая же система, как и на F-35, только созданная более 40 лет назад», - удивляется он. Многие пользователи в шутку назвали Як-141 «отцом F-35», пишет канал «Армейский вестникъ».

Палубный самолёт Як-141 был разработан ОКБ Яковлева в 70-х годах, первый полёт совершил в 1987 году. Учитывая, что сегодня F-35 запрещено использовать на сверхзвуковых скоростях, можно констатировать, что Як-141 остаётся единственным в мире самолётом с вертикальным взлётом и посадкой, который при этом мог разгоняться до сверхзвука, сообщает ТК «Царьград» тут же подчеркивает, что данный проект был закрыт в 2003 году.