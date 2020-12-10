Срок ультиматума по Донбассу, предъявленного Зеленским Владимиру Путину окончился, что дальше?

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10 декабря 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Истек ровно год, после предъявления «ультиматума» украинским лидером Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину по Донбассу. Это произошло 9 декабря 2019 года, после саммита в Нормандском формате в Париже. Об этом глава украинского государства заявил во время выступления перед своими соотечественниками там же в Париже после саммита, сообщает новостной портал «АННА-Ньюс».

«Я не дам пяти лет, которые мне предоставили украинцы, на работу с Минскими соглашениями. Я не буду этого делать… Правительство может потратить один год на сделку. В течение этого периода она должна быть реализована. Больше нельзя ждать. Думаю, он (Владимир Путин – ред.) меня услышал», – сказал Зеленский.

Лидер Незалежной пригрозил выйти из переговоров, если не будет никакого прогресса. Вчера срок ультиматума истек. И что же лидер Украины намерен делать далее?

Советник главы администрации президента Михаил Подоляк заявил, Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному «плану Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат. Вот так… Хорошая мина при плохой игре не раз выручала политиков в прошлом и не раз выручит в будущем. В администрации Зеленского отметили, что за минувший год удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока его работы. Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для президента Зеленского саммитом «нормандской четверки».

«Нормандский формат как глобальная площадка и конкретная уже логистическая переговорная площадка. Трехсторонняя контактная группа работают очень активно весь этот год. Как раз благодаря этим двум переговорным площадкам удалось достичь результатов, которые еще два года назад считались абсолютно невозможными. Например, с 27 июля этого года на Донбассе действует практически полный режим прекращения огня, это беспрецедентно для всех семи лет войны. Нам удалось спасти десятки жизней наших военных и гражданских, почти по всей линии фронта сохраняется тишина. Да, все еще есть провокационные обстрелы на нескольких участках фронта. Все еще есть боевые потери, но это абсолютно несопоставимо с тем, что было раньше», — пояснил советник главы администрации украинского лидера.

По его словам, речь больше не идет о выходе из переговоров или запуске «плана Б».

«Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты», — подчеркнул Михал Подоляк. Короче -Украина настроена продолжать переговоры в «нормандском формате» с Россией, Германией и Францией.

По словам советника, именно благодаря переговорам в «нормандском формате» удалось обеспечить транзит российского газа через территорию Украины и получить от «Газпрома» миллиардные компенсации, выигранные в Стокгольмском арбитраже.

«Сейчас медиа не уделяют этой теме достаточно внимания, но это то, что удалось сделать благодаря переговорам в «нормандском формате». И это не просто что-то политическое – это совершенно реальные ресурсы, которые получила Украина», – уточнил он. Здесь советник слегка смухлевал, поскольку газовые переговоры и тяжбы в международном арбитражном суде не имеют никакой связи с «нормандским форматом» и вопросами урегулирования донбасского конфликта, и протекают по самостоятельному руслу российско-украинских взаимоотношений. Кстати, все, что Незалежная выиграла у России по газовым делам произошло или закладывалось во времена Порошенко.