В парламенте Швеции заговорили о вступлении в НАТО

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10 декабря 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В стратегию безопасности Швеции, возможно, включат пункт о намерении вступить в НАТО, об этом заявили в Комитетах парламента страны по обороне и иностранным делам, сообщает новостной портал «АННА-Ньюс».



Положение, принятое парламентариями, прямо не обязывает правительство подавать заявку на членство в НАТО, но предполагает, что Швеция должна быть готова к быстрому вступлению в случае необходимости. Такой вектор был принят под влиянием нескольких фракций шведского парламента: от либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии, Христианских демократов и правых Шведских демократов. Проект также поддержали центристы и либералы.



Ключевым фактором в получении большинства по этому вопросу было изменение позиции шведских демократов, которые до сих пор выступали против членства Швеции в НАТО. Секретарь этой партии по обороне Роджер Рихтофф заявил: «Мы хотим облегчить наше сотрудничество с Финляндией, которая в своей политике допускает союз с НАТО ради безопасности».

Против положения о возможности вступления в НАТО выступила правящая Рабочая партия Швеции (социал-демократы), а также Партии защиты окружающей среды (Зеленые) и Левая партия.



Решение парламентских комитетов подверглось критике со стороны главы МИД Швеции Анн Линде. По ее словам, это может иметь негативные последствия. Она так же подчеркнула, что коммюнике по вопросам безопасности должны приниматься совместно, подавляющим большинством голосов, а не в обход позиции правящих сил.



Шведские СМИ чуть ли не единогласно провозгласили, что решение вышеуказанных парламентских комитетов имеет историческое значение и может стать первым шагом на пути к вступлению страны в Альянс. На начало следующей недели также запланировано голосование в Палате парламента по стратегии безопасности Швеции.



Стокгольм уже сотрудничает с НАТО, проводит совместные учения, а шведские войска принимают участие в военных операциях этой организации. Начиная с 1990-х годов пункты о том, что Швеция является нейтральной страной, стали постепенно исчезать из ключевых документов. Изменение во внешней политике страны было закреплено принятием в 2009 году доктрины солидарности со странами Северной Европы и ЕС. Швеция обязалась оказывать помощь партнерам и ожидает, что они будут помогать ей в случае вооруженного нападения или стихийного бедствия.