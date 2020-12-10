Конгрессно-выставочный центр «Патриот» отмечает пятилетие

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10 декабря 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

10 декабря 2020 года исполнилось пять лет Конгрессно-выставочному центру Министерства обороны Российской Федерации «Патриот». За это время «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» сумел стать одной из ведущих выставочных площадок России и мира для проведения как национальных, так и международных форумов, конгрессов и выставок. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

КВЦ «Патриот» образован по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и занесён в книгу рекордов Вооружённых Сил как единственный в России и первый в мире постоянно действующий выставочный центр инновационного типа, предназначенный для проведения крупных национальных и международных конгрессов и выставок таких, как Международный военно-технический форум «АРМИЯ».

В торжественном открытии КВЦ «Патриот» 16 июня 2015 года принял участие Президент России Владимир Путин. «Уверен, что Конгрессно-выставочный центр будет способствовать воспитанию бережного отношения к историческому наследию Родины, повышению авторитета армии России», – сказал Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе церемонии открытия. Сегодня Конгресс-центр – это уникальное место для проведения конференций, семинаров, совещаний и встреч на высшем уровне.