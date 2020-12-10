В Кашмире произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными

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10 декабря 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Два пакистанских военнослужащих были убиты в результате открытого с индийской стороны огня в спорном регионе в Кашмире в ночь на 10 декабря, сообщает американское новостное агентство Associated Press, ссылаясь на информацию, поступившую из Исламабада.

Генерал-майор ВС Пакистана Бабар Ифтихар сообщил, что войска Индии открыли огонь, и пакистанские силы «должным образом ответили». Официальный представитель Вооруженных сил Индии, полковник Девендер Ананд обвинил противников в вооруженной провокации. Он заявил, что именно Пакистан «начал боевые действия, осуществив обстрел из стрелкового оружия и выпустив миномётные снаряды» вдоль так называемой Линии фактического контроля. О потерях в индийской армии сообщений не поступало.