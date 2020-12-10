Генерал-полковник Фомин участвовал в совещании министров обороны стран-членов АСЕАН

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10 декабря 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин принял участие в седьмом заседании Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»), сообщает ДИМК МО РФ.



Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал- полковник Александр Фомин принял участие в седьмом заседании Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»), которое состоялось 10 декабря в режиме видеоконференции.

В своем выступлении генерал-полковник Александр Фомин поздравил участников совещания с 10-летним юбилеем создания «СМОА плюс» и довел российские подходы по обеспечению безопасности в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

По итогам заседания главами делегаций принято Совместное заявление министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров, нацеленное на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества.



«СМОА плюс» - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т.н. государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай. Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Цель «СМОА плюс» - обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран- участниц.

Деятельность специалистов в рамках «СМОА плюс» осуществляется в семи Экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.