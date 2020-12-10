В Донбассе вновь загремела канонада, ВСУ проводят инженерные работы на своих позициях

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10 декабря 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Донбасский фронт вновь сотрясала канонада. Украинские войска обстреляли прифронтовые населенные пункты ДНР из минометов и безоткатных орудий. Вероятно, был и ответный огонь со стороны милиции Донбасса. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

Представитель ДНР сообщил, что «подразделения ВСУ за сутки пять раз нарушили перемирие». Обстрелам подверглись окрестности сел Новая Таврия и Ленинское в Новоазовском районе, а также поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки. Огонь велся из 82мм и 120мм минометов и безоткатных орудий гранатометы (СПГ-9). Кроме того, отмечены два факта нарушения украинскими военнослужащими запрета на ведение инженерных работ», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что «за истекшие сутки, 9 декабря, со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».

В свою очередь в пресс-центре штаба так называемой Операции Объединенных сил заявили, за минувшие сутки бойцы донбасских республик якобы девять раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская сторона в свою очередь проинформировала: «В течение прошлых суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. По украинским позициям неподалеку Талаковки противник открывал провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное войска «ДНР» также провоцировали украинских военных из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме того, еще и из автоматического станкового гранатомета. Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное противник применил БПЛА типа «квадрокоптер». Украинские воины выстрелами из стрелкового оружия сбили БПЛА противника после пересечения линии разграничения. Также выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе Водяного и Луганского. У последнего противник совершил три подрыва с использованием зарядов разминирования».