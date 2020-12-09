Турция инициирует эскалацию боевых действий в Сирии

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9 декабря 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В среду турецкие вооруженные силы и союзные им боевики совершили несколько атак против курдского ополчения в северном регионе Сирии, что побудило Сирийские демократические силы (SDF) отреагировать на эти неспровоцированные боевые действия. Сообщает ливанское новостное агентство «Аль Масдар Ньюс».

От военного источника в провинции Аль-Хасака стало известно, что турецкие войска и поддерживаемые ими местные боевики-исламисты подвергли обстрелу из систем ствольной и реактивной артиллерии курдских ополченцев в районе Тал Тамр. Так же под огнем турецких и протурецких сил оказались курдские подразделения СДФ в районе Абу-Расин. Сирийские демократические силы отреагировали на это нападение, начав быструю успешную контратаку, в результате которой поддерживаемые Турцией исламистские группы были отброшены на север.

Тем временем близ Манбиджа, разыгралась другая драма. Поддерживаемые Турцией боевики выпустили несколько артиллерийских снарядов по войскам Военного совета Манбиджа. Об ответных действиях нет информации.

В северной части провинции Эр-Ракка турецкие войска подвергли артиллерийскому обстрелу сельскую местность близ города Айн-Исса. Там же были замечены в небе турецкие беспилотники.

Турецкие войска и союзные им боевики недавно активизировали свои действия к востоку от Евфрата, несмотря на ранее достигнутое соглашение о прекращении огня. Эксперты отмечают, что все провокации имеют прямую связь с возращением протурецких сирийских боевиков из Азербайджана.