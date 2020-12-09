Россия снимает фильм о сбитом турками в 2015 году фронтовом бомбардировщике Су-24

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9 декабря 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Российские продюсеры решили снять фильм о сбитом в 2015 году российском самолете Су-24 и об убийстве российского летчика Олега Пешкова. Трагический инцидент произошел 24 ноября, турецкий истребитель F-16 атаковал российский фронтовой бомбардировщик, находившийся в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж покинул самолет на контролируемой исламистами территории в Идлибе. Командир сбитого Су-24 Олег Пешков был застрелен протурецкими джихадистами во время приземления на парашюте. Сообщает арабская пресса.

ВКС России провели спецоперацию по спасению оставшегося в живых члена экипажа (сбитого Су-24) Константина Морахтена. Позже, все джихадисты, участвовавшие в убийстве Олега Пешкова, были ликвидированы силами ВКС России, а погибшему летчику посмертно присвоено звание Героя России.

Планируется, что фильм под названием «Небеса» будет показан в следующем году. По словам генерального продюсера «Трикс Медиа» Энисы Юрченко, съемки военной драмы продолжаются несколько месяцев и некоторые из ее клипов были сняты в Крыму.

При этом история убийства пилота и спасения другого члена экипажа будет представлена в документальном разрешении. Сценарий написан после интервью с непосредственными участниками этих событий, по воспоминанию членов их семей, коллег, друзей и при участии специалистов Минобороны России.

Многие сцены были сняты в аэропорту Хмеймим и на военно-морской базе Тартус в Сирии. Срок подготовки к съемкам занял 11 месяцев. Съемочная группа и актеры несколько раз ездили в Сирию для съемок.