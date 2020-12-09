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Владимир Путин провел тренировку ВС РФ по управлению стратегическими наступательными силами

, 18:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Владимир Путин провел тренировку ВС РФ по управлению стратегическими наступательными силами
Фото: соцсети

9 декабря 2020 года в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. Сообщает Минобороны России.

К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе тренировки отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота.

Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома «Плесецк», из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов «Энгельс» и «Украинка». Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам «Кура» и «Пембой».

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