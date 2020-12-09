ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

МО РФ открывает уникальную выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

МО РФ открывает уникальную выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной
Фото: соцсети

В День Героев Отечества Минобороны России, совместно с ОАО «Российские железные дороги» и Фондом «Памяти полководцев Победы», открывает экспозицию личных фотоархивов семей военачальников Великой Отечественной войны «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы». Сообщает ДИМК МО РФ.

Посетители выставки смогут увидеть личные фотоснимки великих полководцев – Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Амазаспа Бабаджаняна, Ивана Конева, Семена Буденного, Андрея Еременко, Николая Шестопалова. В отличие от привычных образов военных, снимки продемонстрируют другую сторону жизни героев: в кругу семьи, за любимыми занятиями и в редкие минуты отдыха во время Войны.

Экспозиция посвящена 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне и таким образом открывает 2021 год, год 80-летия с начала Войны. По словам автора проекта Ирины Лосик «целью выставки, в первую очередь, является сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне, повествование об историях настоящих героев Отечества подрастающему поколению».

«Важно, что открытие выставки приурочено ко Дню Героев Отечества, ведь экспозиция является настоящей летописью героев» - подчеркнула Лосик.

Выставка «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» пройдет с 9 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года в историческом пространстве атриума Киевского вокзала, с которого в 1941-м году отправлялись первые эшелоны западного фронта.

ША

В мире

В Беларуси продолжаются преследования журналистов, владельцев кафе и обычных граждан

Хроника безумия: в Беларуси можно пострадать за «политически ненадежный» цвет трусов

В Беларуси безумие стало регулярным и обыденным. Происходящее в стране - идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом заявляют психологи. Из Беларуси вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью