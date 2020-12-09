Песков затруднился ответить в чьей компетенции находится самолет «судного дня»

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9 декабря 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Кремль отреагировал на кражу оборудования «самолета Судного дня». Пока на этот счет высказался только прогресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пообещав, что будут обязательно приняты меры, не уточнив к кому. Об этом сообщает ТК «Царьград».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о краже оборудования «самолета Судного дня» в Таганроге. «Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование», - заявил он.

«Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось», - подчеркнул Песков, не уточнив какие и к кому. К тому же он затруднился ответить на вопрос, кто должен был охранять столь важный объект, который является летающим командным пунктом для высшего политического и военного руководства страны. Песков уклончиво заявил, что это возможно относится к компетенции или Минобороны, или ФСО.

Напоминаем, что неизвестные проникли в самолёт Ил-80 через грузовой люк и похитили дорогостоящее радиооборудование. Эксперты указывают, что злоумышленники могли узнать сверхсекретную информацию, касающуюся управления ядерной триадой страны.

Предварительное расследование уже идет. В краже 39 блоков связи из «самолёта Судного дня» подозревают сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. После того, как о краже стало известно, были допрошены 12 человек, в числе которых начальник отдела технической эксплуатации, инженеры и авиационные техники, а также сотрудник ФГУП «УВО Минтранса России». Какой ущерб нанесен государству пока оценить сложно, он может быть чрезвычайно серьезным.