Инфицирование коронавирусом среди российских военных на 25% ниже, чем по стране

Аргументы Недели → Армия 13+

9 декабря 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 8,5 тыс. военнослужащих российских вооруженных сил уже получили вакцину от коронавирусной инфекции, более 8 тыс. койко-мест для заразившихся коронавирусом развернуты в военных медучреждениях, на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» развернут временный центр на 1 420 мест, где работают 673 военных медика. Санавиация Минобороны выполнила около 200 рейсов для эвакуации больных COVID-19. Инфицирование коронавирусом среди военных на 25% ниже, чем по стране. Об этом сообщил в среду на совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В настоящее время вакцинированы более 8,5 тыс. военнослужащих. В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины», - заявил Шойгу. Министр уточнил, что всего на данный момент получено 14,5 тыс. доз вакцины, которые были распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны РФ. Для проведения вакцинации было сформировано более 300 бригад медиков.



Свыше 8 тыс. койко-мест развернуты в военных медицинских учреждениях для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, половина из них используется для гражданских лиц. В частности, Шойгу сказал: «В настоящее время развернуто более 8 тыс. койко-мест, 50% которых используется для лечения гражданского населения». По словам министра, всего в военно-медицинских организациях прошли лечение более 13 тыс. пациентов из числа гражданских лиц. «В целях диагностики все, заболевшие проходят обследование при помощи компьютерных томографов», - пояснил Шойгу, уточнив, что в военных медучреждениях в круглосуточном режиме работают 59 томографов, выполняющих около 2 тыс. исследований каждый день.

В ходе осеннего призыва в ВС набрано 82 тыс. молодых людей. «Их сплошное обследование и тестирование позволило не допустить отправку в войска больных коронавирусной инфекцией», - подчеркнул глава военного ведомства. Учащиеся военных вузов пройдут обследование на коронавирус после каникул. Министр обороны РФ поручил доставить необходимое количество тестов на коронавирус в учебные заведения Минобороны для тестирования воспитанников, курсантов и слушателей.

«Все воспитанники, курсанты и слушатели по прибытии после каникулярных отпусков в учебные заведения должны пройти обязательное тестирование и медицинское обследование. По моему поручению закуплено 200 тыс. тестов для проведения экспресс-тестирования. Прошу оперативно распределить и доставить их необходимое количество в довузовские образовательные организации и высшие учебные заведения», - сказал Шойгу на совещании. Он также поручил оперативному штабу продолжить работу и ежедневно докладывать о комплексе мероприятий против коронавирусной инфекции, которые проводятся в войсках. Также на совещании обсудили программу реабилитации и поддержки врачей и медицинского персонала.





Минобороны РФ задействовало более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и 9 самолетов с медицинскими модулями для эвакуации больных с новой коронавирусной инфекцией.

«Санитарной авиацией Минобороны выполнен 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», - сказал Шойгу. По его оценке, «во время пандемии свою эффективность показала телемедицина, количество удаленных консультаций военных медиков увеличилось в 5 раз».

Министр сообщил, что на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» развернут временный центр на 1 420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны. Военными медиками там оказана помощь более 2,7 тысячи пациентов.

Уровень коронавирусного инфицирования среди российских военнослужащих на 25% ниже, чем по стране в целом из-за принятых весной в Вооруженных силах противоэпидемических мер, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу на ведомственном совещании.





Министр, в частности, сообщил: «По моему поручению в марте 2020 года создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность проводимого комплекса профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах контролируемая. Благодаря принятым мерам, заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем по стране».