В США разбился ударный самолет F-16

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9 декабря 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon четвертого поколения, принадлежащий к 115-му авиационному крылу фронтовой авиации Национальной гвардии США, разбился сегодня в штате Мичиган во время проведения учебно-тренировочного полёта. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на американский ресурс NBC 26.



«По информации воздушных сил Национальной гвардии Висконсина, истребитель F-16 потерпел крушение в верхней части полуострова Мичиган», — говорится в опубликованном сообщении. На месте крушения работают спасатели. Причины происшествия и состояние разбившегося лётчика в настоящий момент неизвестны.