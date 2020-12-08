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Концерн «Калашников» похвастался своей новой барражирующей ракетой

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Концерн «Калашников» похвастался своей новой барражирующей ракетой
Фото: соцсети

Российские барражирующие боеприпасы, разработанные концерном «Калашников», хорошо себя зарекомендовали во время боевых действий против джихадистов в Сирии. Об этом заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Данную информацию распространяет агентство «АННА-Ньюс».

«Беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает», — заявил Сергей Чемезов во время интервью.

Ранее, в октябре— ноябре, средства информации исламистов сообщали, что по ним были нанесены удары неизвестными барражирующими боеприпасами. Последний их них пришелся на 1 ноября, тогда была атакована колонна боевиков одной из про-турецких группировок «умеренной оппозиции». Как оказалось, по ним был применен барражирующий боеприпас WASP, производимом израильской компанией Uvision для сил американской «Международной коалиции».

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