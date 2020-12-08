Киев хочет приобрести на Западе около 300 самолетов поколения 4++, но, пока может позволить себе модернизацию одного МиГ-29

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8 декабря 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Государственное предприятие «Львовский авиационный ремонтный завод», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1, и 7 декабря самолет прибыл из Львова на один из военных аэродромов ВСУ. Информирует «Интерфакс Украина».

«Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность полета самолета до заданной точки и расширить возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда параметров. бортовые системы», - сообщили во вторник в пресс-службе Укроборонпрома.

Согласно информации, МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2500 км / ч, что обеспечивается двумя турбореактивными двигателями с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, помимо 30-мм автоматической пушки, входит ряд ракет класса «воздух-воздух» для воздушного боя на малых и средних дистанциях, а также бомбы и неуправляемые ракеты для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен передовой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак зенитных ракетных комплексов и самолетов противника. Это пока все на что могут рассчитывать ВВС Незалежной.

«В целом модернизация до уровня МиГ-29МУ1 направлена на существенное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя МиГ-29», - сказали в Укроборонпроме. Но в мечтах Киевские власти воображают себя владельцем около 300 боевых самолетов поколения 4++. Ранее в этом году сообщалось, что Киев намерен потратить 200 млн гривен до 2035 года на модернизацию своих ВВС. ВСУ заинтересовали американские F-16 Block 70/72 и шведские Saab JAS-39 E/F Gripen. К 2025-му украинские ВВС возможно получат первую партию из шести или даже двенадцати машин (пока неизвестно каких) для опытной эксплуатации, обучения летчиков и технических служб. Есть намерения, также - довести парк тяжелых беспилотников до 50 единиц. Амбиции у Киева раздутые. Неясно одно – силенок то хватит? Правда Киев на собственные возможности и не рассчитывает, надеется на мощную помощь из-за океана.





По данным аналитического издания Military Balance, сейчас ВВС ВСУ располагает 80-тью истребителями Су-27 и МиГ-29, 14-тью фронтовыми бомбардировщиками Су-24; 31-ой единицей штурмовиков Су-25 и примерно 50-тью вертолетами. Недавно у Турции был приобретен комплект из 6 ударно-разведывательных дронов «Байрактар» ТБ2 и системы управления. Надо признать, что у ВВС Украины более чем скромный авиационные парк.