Обстановка в Карабахе контролируется российскими миротворцами с помощью БПЛА «Орлан-10»

Аргументы Недели → Армия 13+

8 декабря 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: МО РФ

Для получения объективных данных на всех наблюдательных постах работают мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты ЗВКС. Обстановка в районе проведения миротворческой операции также контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Карабахе продолжается оборудование наблюдательных постов с установкой блок-модулей для отдыха и приема пищи военнослужащими, защитных конструкций из габионов, наблюдательных вышек, пунктов пропуска и транспортного контроля.

Ведется очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха.

При разминировании российскими саперами используется многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6». Его применение обеспечивает полную безопасность личного состава и позволяет увеличить производительность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов.

За сутки военнослужащими российских миротворческих сил очищено около пяти гектар территории, полтора километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 66 гектаров местности, более 23 километров дорог, 129 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более четырех с половиной тысяч взрывоопасных предметов.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры. За сутки воссозданы две опоры и более полутора километров линий электропередач.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение мирных жителей в Нагорный Карабах. За сутки в места прежнего проживания с территории Армении вернулись еще 1136 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более тридцати шести тысяч беженцев.