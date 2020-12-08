Генерал Фимин и посол Сербии говорили о военном сотрудничестве

8 декабря в Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербии в Российской Федерации Мирославом Лазанским. Сообщает Минобороны РФ.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.
В ходе переговоров сербский дипломат выразил искреннюю благодарность Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергей Шойгу за оказанную Министерством обороны Российской Федерации помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также передачу национальным вооруженным силам Сербии танков Т-72 в ноябре 2020 года.
Генерал-полковник Александр Фомин и Мирослав Лазанский предметно обсудили вопросы военного сотрудничества, также наметили пути их активизации. Кроме того, сторонами был особо подчеркнут настрой на противодействие фальсификации истории и недопустимость пересмотров итогов Второй мировой войны.