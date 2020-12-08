Кравчук пожелал диалог Киева с республиками Донбасса превратить в украинский монолог

Аргументы Недели → Армия 13+

8 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Недавно председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что представители донбасских республик, которые участвуют в ТКГ, уже не являются гражданами Украины. И высказал свое соображение, что улаживать конфликт в Донбассе должны украинцы с украинцами. По его мнению, представлять ЛНР и ДНР должны те жители Донбасса, которые переселились на украинскую территорию. Об этом сообщает информационное агентство «АННА-Ньюс».

«Эти люди, которые сегодня со мной общаются в ТКГ в формате видеоконференции, и господин Дейнего уже граждане России. Однако диалог с Донбассом должны вести не украинцы с россиянами, а украинцы с украинцами», – заявил Леонид Кравчук.

По его мнению, диалог должен происходить между слоями населения, которые не имеют отношения к властям Республик.

Украинскую сторону могут представлять вынужденные внутренние переселенцы из Донбасса. Предложение больше похоже на желание Киева диалог двух сторон заменить монологом.

«На территории Украины есть 1 миллион 600 тысяч переселенцев из тех областей. Они здесь создают переговорные группы. И эти группы людей – не как другая сторона, а как эта же сторона, которая временно вынуждена оставить ту сторону, – обращаются к ним, ведут общий разговор и выносят на повестку дня какой-то общий интересный вопрос и начинают его обсуждать», – пояснил он.

Правда, господин Кравчук забыл о том, что люди (переселенцы из Донбасса), с которыми он предлагает вести переговоры, уже более шести лет никакого отношения к жителям протестного региона не имеют. И соответственно, представлять на переговорах ТКГ ЛНР и ДНР, о жизни которых они знают лишь со слов украинских пропагандистов, не имеют никаких прав.