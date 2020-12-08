Задержание силами ЛНА турецкого корабля может спровоцировать новый виток войны в Ливии

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8 декабря 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара перехватили турецкое судно под флагом Ямайки, направлявшееся в ливийский порт Мисурата. Об этом сообщает портал EAD, ссылаясь на заявление официального представителя ЛНА, сделанное 8 декабря.

Этот инцидент может стать «новой точкой возгорания» в ливийском конфликте после нескольких недель перемирия, передает информационное агентство Reuters.

Турция является основным иностранным спонсором Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем, которое в течение последних лет борется с Ливийской национальной армией.

Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари проинформировал, что на коммерческом грузовом судне Mabrouka было 17 членов экипажа, в том числе девять граждан Турции, а также контейнеры, которые ещё не были проинспектированы. По его словам, военно-морские силы ЛНА остановили судно возле восточного порта Дерна.

Турецкий источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил британскому информагентству, что судно перевозило лекарства и другие медицинские товары из Египта в Ливию, и ожидается, что оно будет вскоре освобождено.

Войска Хафтара, возможно, были воодушевлены морской операцией Евросоюза по блокаде ливийского побережья IRINI. В прошлом месяце корабль ВМС Германии задержал другое турецкое судно, чем вызвал крайнее раздражение Анкары.