Хомчак заявил, что находящиеся на Украине военнослужащие НАТО перенимают боевой опыт ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

8 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, на неподконтрольной украинским властям части Донбасса в данное время якобы находится до трех тысяч кадровых российских военных. Кроме того, он сказал о том, что партнеры из НАТО, работающие в Незалежной, перенимают боевой опыт Украины. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».



«По данным разведки, не больше трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры- советники, помогающие командирам ополчения Донбасса. Самый высший чин, который нам известен, – генерал-майор Вооруженных сил России Якубов», – рассказал главнокомандующий во время интервью одному из украинских изданий. Судя по всему, он говорит о Руслане Якубове, представителе ДНР в Совместном центре контроля и координации, занимающимся наблюдением за исполнение положений минских соглашений. Он отметил, что сегодня партнеры из НАТО перенимают боевой опыт Украины.



«Их цель – изучить наш боевой опыт, ведь ни у одной из стран Альянса сегодня нигде нет непосредственного столкновения с Россией. России противостоим мы, хотя в неком модифицированном виде, когда прикрываются какими-то псевдореспубликами, но мы понимаем, кто за этим стоит, кто их готовит, кто им отдает приказы», – заявил он.

По словам Хомчака, Россия поставляет в Донбасс вооружение и технику и полностью содержит эти республики. Также он заявил, что «недавно туда (в Донбасс — прим. ред.) прибыло 10−12 групп снайперов», – добавил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак

Генерал-майор ВС ДНР Руслан Якубов