ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Хомчак заявил, что находящиеся на Украине военнослужащие НАТО перенимают боевой опыт ВСУ

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Хомчак заявил, что находящиеся на Украине военнослужащие НАТО перенимают боевой опыт ВСУ
Фото: соцсети

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, на неподконтрольной украинским властям части Донбасса в данное время якобы находится до трех тысяч кадровых российских военных. Кроме того, он сказал о том, что партнеры из НАТО, работающие в Незалежной, перенимают боевой опыт Украины. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».

«По данным разведки, не больше трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры- советники, помогающие командирам ополчения Донбасса. Самый высший чин, который нам известен, – генерал-майор Вооруженных сил России Якубов», – рассказал главнокомандующий во время интервью одному из украинских изданий. Судя по всему, он говорит о Руслане Якубове, представителе ДНР в Совместном центре контроля и координации, занимающимся наблюдением за исполнение положений минских соглашений. Он отметил, что сегодня партнеры из НАТО перенимают боевой опыт Украины.

«Их цель – изучить наш боевой опыт, ведь ни у одной из стран Альянса сегодня нигде нет непосредственного столкновения с Россией. России противостоим мы, хотя в неком модифицированном виде, когда прикрываются какими-то псевдореспубликами, но мы понимаем, кто за этим стоит, кто их готовит, кто им отдает приказы», – заявил он.
По словам Хомчака, Россия поставляет в Донбасс вооружение и технику и полностью содержит эти республики. Также он заявил, что «недавно туда (в Донбасс — прим. ред.) прибыло 10−12 групп снайперов», – добавил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак заявил, что находящиеся на Украине военнослужащие НАТО перенимают боевой опыт ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак

Хомчак заявил, что находящиеся на Украине военнослужащие НАТО перенимают боевой опыт ВСУ

Генерал-майор ВС ДНР Руслан Якубов

ША

В мире

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра, в Международный день борьбы с коррупцией, у администрации президента Украины запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью