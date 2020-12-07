Зеленский обещал ВСУ увеличение финансирования в 2021 году

Аргументы Недели → Армия 13+

7 декабря 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины не будет сокращено ни на одну гривну даже во время кризиса, а в 2021 году армия получит значительное количество вооружения и техники. Сообщает агентство «Интерфакс Украина».

Зеленский напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Он так же заявил, что оборонный бюджет страны сейчас самый большой за все годы независимости Украины. «Вооруженные силы Украины получают модернизированное вооружение и технику. Этот процесс не только будет продолжаться, но и увеличиваться. Несмотря на кризис, финансирование не будет сокращено ни на одну гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а значит, на безопасности нашей страны», - сказал он.

Президент Незалежной сообщил, что в 2021 году планируется поставка армии значительного количества боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей и катеров.

Кроме того, по словам Зеленского, менее чем за год был построен полевой лагерь Учебно-тренировочного центра Широколановского полигонного блока (Николаевская область).