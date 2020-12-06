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Совместные антикитайские военные учения проведут Япония, Франция и США в 2021 году

, 23:44 [ «Аргументы Недели» ]

Совместные антикитайские военные учения проведут Япония, Франция и США в 2021 году
Фото: соцсети

Япония, Франция и США впервые проведут совместные военные учения на суше и на море в мае следующего года. Маневры будут направлены на сдерживание Китая, проявляющего сильную военную активность в регионе, сообщила газета Sankei Shimbun.

Маневры будут проводиться на одном из необитаемых отдаленных островов Японии, официально на них будут отрабатываться действия во время стихийного бедствия, но отдельные эпизоды посвятят вопросам обороны, говорится в статье, опубликованной в Sankei Shimbun, без ссылки на источники. Согласно опубликованному в СМИ сообщению, совместные учения направлены на противодействие Китаю, который оспаривает принадлежность некоторых островов в Восточно-Китайском море Японии. Министерство обороны Страны восходящего солнца пока оставило информацию без комментариев.

Но, газета Sankei Shimbun сумела поговорить с начальником штаба ВМС Франции адмиралом Пьером Ванди, который заявил: «Мы хотим продемонстрировать свое присутствие в регионе и послать сигнал о сотрудничестве Японии».
«Это послание, адресованное Китаю. Это послание о многостороннем партнерстве и свободе мореплавания», - подчеркнул он.

Япония особенно обеспокоена ростом активности китайских военно-морских сил вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море, которые Токио называет Сэнкаку, а Пекин именует их островами Дяоюйдао (釣魚島). Тайвань также претендует на острова.

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