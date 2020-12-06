Полк украинских националистов «Азов» обзавелся водолазами-диверсантами
6 декабря 2020, 19:08[ «Аргументы Недели» ]
В составе полка «Азов» (запрещен в РФ), который дислоцируется в подконтрольном украинскому правительству Мариуполе, создано подразделение водолазов-разведчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру.
«Разведчики первого и второго батальонов полка в данный момент проходят водолазную подготовку. Таким образом, полк обеспечит потребность в бойцах, способных осуществлять разведывательно-диверсионную деятельность в водной среде с целью расширения боевых возможностей самого «Азова»», — говорится в сообщении.
Эксперты считают, что деятельность этого подразделения может быть направлена как на ДНР, так и на Крым. Возможным объектом атаки для украинских водолазов диверсантов может стать Крымский мост.
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