ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Полк украинских националистов «Азов» обзавелся водолазами-диверсантами

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Полк украинских националистов «Азов» обзавелся водолазами-диверсантами
Фото: соцсети

В составе полка «Азов» (запрещен в РФ), который дислоцируется в подконтрольном украинскому правительству Мариуполе, создано подразделение водолазов-разведчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру.

«Разведчики первого и второго батальонов полка в данный момент проходят водолазную подготовку. Таким образом, полк обеспечит потребность в бойцах, способных осуществлять разведывательно-диверсионную деятельность в водной среде с целью расширения боевых возможностей самого «Азова»», — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что деятельность этого подразделения может быть направлена как на ДНР, так и на Крым. Возможным объектом атаки для украинских водолазов диверсантов может стать Крымский мост.

ША

В мире

Власти Франции начали поиск радикальных мусульман в мечетях страны

Власти Франции начали поиск радикальных мусульман в мечетях страны

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в республике будет проведена проверка 76 мечетей на предмет распространения радикальных идей. Решение Парижа может обострить и без того бушующий почти в полную силу межконфессиональный конфликт, разгоревшийся на фоне неосторожных высказываний президента Эммануэля Макрона и убийства учителя, который показывал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью