Миротворческие силы ООН в ЦАР забраковали китайский БТР VN-1

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6 декабря 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Миротворцы ООН, выполняющие миссию в Африке, недовольны китайскими бронетранспортерами VN-1, экспортной версии БТР ZBL09. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».



БТР VN-1 оказались в распоряжении миротворцев из Габона, выполняющих миссию ООН в Центральноафриканской Республике. Этот бронетранспортер исполнен на колесной амфибийной платформе с формулой 8х8, вооружен необитаемым боевым модулем. Вес машины 21 т, экипаж 3 человека, десантное отделение вмещает до 10 солдат. Четырёхтактный дизельный двигатель Deutz BF6M1015 мощностью 440 л.с., позволяющий машине развивать скорость до 100 км/час. запас хода БТР 800 км. На бронетранспортере могут быть установлены различные боевые модули, которые могут оснащаться автоматическими пушками, пулеметами, ракетными комплексами.

Военнослужащие из Габона жаловались на ненадежный двигатель этого БТР и отсутствие необходимых запчастей на случай, если возникнет необходимость в ремонте. До этого ни одна из стран эксплуатировавшая VN-1 не высказывалась о бронетранспортере в отрицательном ключе. В Венесуэле данный БТР был оценен очень высоко. В Тайланде о нем хвалебные отзывы.