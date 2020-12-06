Выход «Кузи» на ходовые испытания, после ремонта, запланирован на 2022 год

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6 декабря 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Североморске, Мурманской области, на судоремонтном заводе продолжаются работы на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Выход этого корабля на ходовые испытания запланирован на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.



«Летом следующего года «Адмирал Кузнецов» должен во второй раз встать в док, а в 2022 году выйти на ходовые испытания», — рассказал источник агентства. Работы по ремонту и модернизации авианесущего крейсера начались весной 2018 года.

Предусмотрена замена главных котлов корабля, ремонт главных турбозубчатых агрегатов и винто-рулевой группы, газотурбо- и дизельгенераторов, обновление радиоэлектронного вооружения и авиатехнических средств, и установка нового комплекса вооружения.



На текущий момент готовится монтаж четырёх новых котлов в кормовой котельной авианосца. Котлы в носовой котельной были заменены ранее. После окончания работ срок службы «Адмирала Кузнецова» продлится на пять лет.