Истребитель МиГ-29 российского производства вновь был обнаружен в небе над Ливией

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6 декабря 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ударный самолет МиГ-29 российского производства был замечен в воздушном пространстве над Ливией, конкретно – его видели над территорией, находящейся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщает ливанское новостное агентство «Аль Масдар Ньюс».

Ранее арабские СМИ сообщали, что данный истребитель был переброшен в распоряжении армии Халифы Хавтара с авиабазы Хмеймим, но Москва это отрицает и настаивает на том, что Россия сохраняет нейтралитет в конфликте между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией. Однако контакты властей и военного руководства с командованием ЛНА все же были и продолжаются. Кроме того, Россию обвиняют в участии ЧВК «Вагнера» в ливийском военном конфликте. Что также отрицается Москвой. Доподлинно известно, что Халифа Хафтар пользуется поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов и Египта.