Прибалтийские страны распустили объединенный батальон BALTBAT

Аргументы Недели → Армия 13+

6 декабря 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военные ведомства Латвии, Литвы и Эстонии приняли совместное решение о роспуске объединённого «Балтийского батальона» BALTBAT. Данное подразделение было создано в 1994 году, но в новом столетии в нем отпала необходимость. BALTBAT практически уже не функционирует с 2001 года. Об этом сообщает портал EAD, ссылаясь на издание bb.lv.

Информация о прекращении функционирования «Балтийского батальона» BALTBAT поступила от Минобороны Литвы. Оно было принято после завершения учений «Зимний щит 2020», проходившего на территории Латвии. В официальном документе, повествующем о расформировании объединенного подразделения есть также положения о сотрудничестве в сфере разведки, обороны и совместном участии в «некинетических операциях». В 2021 году прибалты планируют участие в международных учениях НАТО, проведение курсов повышения квалификации личного состава, семинаров на военные темы и прочих мероприятиях, которые повысят уровень подготовки армий Литвы, Латвии и Эстонии.

Напоминаем, что соглашение о создании BALTBAT было достигнуто в Риге в 1994 году. Это подразделение было задействовано в учениях НАТО в 1997 году. Но, с 2001 года BALTBAT практически перестал функционировать. В 2012 году BALTBAT было решено возобновить, а в 2014 году министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о новом формировании батальона. Однако, сейчас они пришли к пониманию о нецелесообразности продолжения объединенной военной программы. Каждая из стран Прибалтики занялась военным строительством, совместно с государствами западной и северной Европы. Литва создала LITBAT в складчину с Данией, Латвия реализовала проект LATBAT со Швецией, а Эстония создала ESTBAT с Финляндией.