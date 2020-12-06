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Повстанцы Тыграя обстреливают правительственные войска из артиллерии

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Повстанцы Тыграя обстреливают правительственные войска из артиллерии
Фото: соцсети

Военизированные формирования «Народного фронта освобождения Тыграя» не сложили оружие и продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам Эфиопии. Более того, они используют ствольную и реактивную артиллерию в боевых действиях. В распоряжении повстанцев оказались китайские и советские образцы. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».

Боевые действия на севере Эфиопии продолжаются несмотря на то, что правительственная армия заняла главный город Тыграй - Мэкэле. В сети появился видеоматериал о применении сепаратистскими формированиями «Народного фронта освобождения Тыграя» советских пушек М-46 (в КНР производили ее копию под наименованием «Тип-59»), гаубиц Д-30, реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и китайских буксируемых артиллерийских орудий AH-2.

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