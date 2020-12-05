Америка продала в 2020 году вооружений на 50,78 млрд долларов

Аргументы Недели → Армия 13+

5 декабря 2020, 23:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США 4 декабря 2020 года, общий объем продаж американского оружия за рубеж в 2020 году оценен в 50,78 млрд долл., заявила Хайди Грант, директор американского «Агентства сотрудничества в сфере безопасности» (DSCA).

По ее словам, DSCA помогла многим союзникам и партнерам сбалансировать возможности выполнять финансовые обязательства с их текущими финансовыми реалиями. Например, DSCA были предоставлены отсрочки в платежах и перенос их на будущие годы по текущим закупкам.

Грант также пояснила, что продажа оружия является продолжением правительственной политики мощной поддержки оборонной промышленности США, что влияет на увеличение рабочих мест. В настоящее время речь идет о почти одном миллионе сотрудников, чье благосостояние зависит от экспорта оборонной продукции Америки.