Америка продала в 2020 году вооружений на 50,78 млрд долларов
5 декабря 2020, 23:31[ «Аргументы Недели» ]
Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США 4 декабря 2020 года, общий объем продаж американского оружия за рубеж в 2020 году оценен в 50,78 млрд долл., заявила Хайди Грант, директор американского «Агентства сотрудничества в сфере безопасности» (DSCA).
По ее словам, DSCA помогла многим союзникам и партнерам сбалансировать возможности выполнять финансовые обязательства с их текущими финансовыми реалиями. Например, DSCA были предоставлены отсрочки в платежах и перенос их на будущие годы по текущим закупкам.
Грант также пояснила, что продажа оружия является продолжением правительственной политики мощной поддержки оборонной промышленности США, что влияет на увеличение рабочих мест. В настоящее время речь идет о почти одном миллионе сотрудников, чье благосостояние зависит от экспорта оборонной продукции Америки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.