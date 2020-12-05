Российская РЛМ «Контейнер» видит американские стелс-самолеты и на растениях в тысячи километров

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5 декабря 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский радар дальнего действия, поколения «Контейнер», предназначенный для загоризонтного обнаружения летящих целей, полностью подтвердил все свои технические и конструктивные характеристики. Об этом сообщает ТК «RT Arabic».

Приступившая к боевому дежурству 1 декабря 2019 года, первая российская загоризонтная РЛС (ЗРЛС) обнаружила на границе с Ираном самолеты-разведчики и истребители-невидимки НАТО, которые участвовали в авианалете, направленном на ликвидацию иранского генерала Сулеймани. Кроме того, ЗРЛС «Контейнер» зафиксировала 8 января шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения, пролетавших вблизи иранских границ после того, как Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

В то время российский радар контролировал ход подготовки США к ответному удару и все воздушное движение в регионе, включая вылеты американских самолетов-невидимок.

Примечательно, что Россия планирует развернуть четыре контейнерных радара на юге, западе и севере, а также в стратегически важных северо-западных регионах.

В настоящее время единственный в России к радар дальнего действия размещен близ Нижнего Новгорода, контролирует небо в Европе и южном регионе России на протяженности 3000 км. Вообще «Контейнер» способен обнаруживать одновременно до 5000 воздушных целей, летящих на расстояние более 3000 километров.