У американского стратегического бомбардировщика B-52 в полете отказал двигатель

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4 декабря 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военно-воздушные силы США оценят причину отказа двигателя одного из трех бомбардировщиков B-52, совершивших вынужденную посадку на британский военный аэродром Королевских ВВС Фэрфорд. Сообщает портал Express and Star.

Представитель Королевских ВВС сообщил, что три бомбардировщика B-52 совершали обычный полет из США вокруг Европы, когда у одного самолета отказал двигатель.

Он сказал, что бомбардировщик был на полпути через Средиземное море, когда остановился один из его восьми двигателей, он добавил, что самолеты B-52 могут работать на двух двигателях. В четверг самолет кружил вокруг Глостершира около полутора часов, чтобы сжечь топливо, прежде чем приземлиться на базе Королевских ВВС около 17.15.

«Они должны были принять решение: продолжить полет или изменить курс. В случае серьезной чрезвычайной ситуации они должны были отправиться на ближайший аэродром, который мог находиться на юге Италии или Франции», - сказал он.

Командир бомбардировщика решил лететь на британскую базу Фэрфорд, так как на этом аэродроме размещается персонал ВВС США, предназначенный для обслуживания самолетов B-52. На запрос оператора ЦУП сказал откуда бомбардировщик вылетел и было ли на нем оружие экипаж ничего не ответил. Самолет благополучно приземлился.

Сейчас в Фэрфорд ожидают прилета американских инженеров, которые должны оценить техническое состояние самолета, прежде чем он отправится домой, что может занять от пары дней до недели.

Stratofortress, B-52 B-52 производства Boeing - дальний бомбардировщик ВВС США, принятый на вооружение в 1951 году, который способен нести почти 32 тонны оружия и может развивать максимальную скорость 1000 км / ч.