В Минобороны России подвели итоги деятельности технополиса «ЭРА» в 2020 году

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4 декабря 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ходе очередного заседания Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» его начальник генерал-лейтенант Владимир Ивановский сообщил о результатах деятельности организации за 2020 год. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В течение уходящего года сотрудниками ВИТ «ЭРА» велась интенсивная научно-исследовательская работа по 16 ключевым для Вооруженных Сил направлениям таких, как здравоохранение, робототехника, информационные технологии, средства защиты информации, а также совершенствование системы управления беспилотными летательными аппаратами.

В 2020 году сотрудники технополиса активно проявили себя в научно-исследовательской жизни нашей страны, приняв участие в работе 27 мероприятий федерального и международного уровня, включая девять научно-технических конференций, а также Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Участниками Совета была также высоко оценена деятельность научных рот, сформированных из призывников на базе технополиса, которые подготовили свыше 1 000 научных статей на актуальные для Министерства обороны темы.

На основе этих успехов было принято решение увеличить количество научных рот на площадке ВИТ «ЭРА» с пяти до восьми в 2021 году, что приведет к увеличению общей численности сотрудников Технополиса на 20 %.

В целях координации деятельности технополиса под председательством Президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука создан Научно-координационный совет, первое заседание которого прошло 27 ноября.

Кроме того, в ходе заседания были статус участника Технополиса присвоен АО «Элемент», ООО «СТЦ», ООО «Стрелец» и Межрегиональному общественному учреждению «Институт инженерной физики».

В работе Совета приняли участие первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместитель Министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, руководители государственных оборонных предприятий, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.