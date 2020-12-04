Анкара планирует послать своих сирийских боевиков в Кашмир для борьбы с Индией

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4 декабря 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В спорном между Индией и Пакистаном Кашмире в ближайшее время могут появиться сирийские протурецкие боевики, которые будут воевать на стороне Исламабада. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган оказал подобную «услугу» своим союзникам в Ливии и Азербайджане. Проживающие в Сирии туркоманы воевали на стороне ливийского правительства национального согласия и президента Ильхама Алиева. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на публикацию в издании India Today.

Анкара пытается распространить свое влияние далеко за пределы Ближневосточного региона. На этот раз она стремится участвовать в судьбе мусульман Юго-восточной Азии. Индийская пресса сообщает, что «Эрдоган отправляет наёмников в Кашмир» на помощь пакистанскому союзнику. Это происходит «на фоне продолжающихся шагов президента Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе с доминированием Саудовской Аравии в исламском мире».



Ссылаясь на курдские источники в Сирии, греческий журналист Андреас Маунтзуралиас утверждает, что командир протурецкой группировки «Сулейман Шах» Абу Амса несколько дней назад сказал своим боевикам живущим в Африне (северный кантон Сирии), что «Турция желает укрепить Кашмир». Абу Амса также объявил, что турецкие офицеры просят командиров других протурецких группировок назвать имена тех, кто хотел бы поехать в Кашмир. Желающим была обещана ежемесячная зарплата в размере 2 тыс. долл. в месяц. «Он сказал членам своего бандформирования, что Кашмир такой же горный (регион), как и Карабах», — говорится в сообщении греческого журналиста.

Так же сообщается, что более 900 протурецких наемников вернулись в Сирию «несколькими волнами» после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Эту информацию предоставила «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), имеющая штаб-квартиру в Лондоне, данные опубликованы 2 декабря изданием The Arab Weekly.

Посол Турции в Нью-Дели Шакир Озкан Торунлар заявил англоязычному телеканалу India Today, что «эти сообщения безосновательны и ложны». Несмотря на эти заверения, информация о привлечении протурецких боевиков из Сирии в индо-пакистанском противостоянии выглядит правдиво. Пакистан в свою очередь оказал помощь Турции и Азербайджану в недавних военных действиях в Нагорном Карабахе. Как говорится, - долг платежом красен.

фото: Горы Кашмира

Есть, правда, в этой затее одно очень слабое место. Суть в том, что горы Кашмира очень отличаются от гор Карабаха. Первые значительно выше, там есть зоны вечных снегов и обширные ледники. На больших высотах непривыкшие к таким горам сирийцы столкнуться с кислородным голоданием и холодом. К чему они совершенно не готовы. К тому же приучить сирийцев к холоду - невозможно. Так что они вряд ли смогут оказать сколь ни будь полезные услуги пакистанцам в Кашмире. Там нужны вояки умеющие действовать в условиях высокогорья. На обучение не подготовленных людей передвижению по горному рельефу, организации страховки, ведению стрелкового огня на значительных высотах над уровнем моря и прочим навыкам придется затратить массу времени и денег. Поэтому, посылка туда протурецких боевиков - жителей теплых равнин, даже на первый взгляд, выглядит, как пустая затея.

фото: Горы Карабаха