Российская автоматическая система управления войсками, «Созвездие-2015», превзойдёт зарубежные аналоги

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4 декабря 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Перспективная автоматизированная система управления тактического звена, созданная в рамках ОКР «Созвездие-2015», превзойдёт зарубежные аналоги по ряду характеристик. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании, сообщает ДИМК МО РФ.

Он рассказал, что в рамках «Созвездие-2015» создаётся перспективная автоматизированная система управления тактического звена. «По своим возможностям она ни в чём не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдёт их», - сказал Шойгу. Министр подчеркнул, что применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность.