Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут в сентябре следующего года

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4 декабря 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего года. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско- белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», - сказал Шойгу.

Он отметил, что в следующем году будет продолжена подготовка к Армейским международным играм.

«В том числе к двум новым конкурсам - «Тактический стрелок» по армейской тактической стрельбе и «Меридиан» для военных топографов», - рассказал министр.

По его словам, в рамках Всеармейских соревнований пройдёт конкурс по развёртыванию полевого госпиталя. Шойгу также подчеркнул, что все строгое выполнение планов подготовки учебного года «позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки».