Свыше 4,8 тыс. учений проведут военные в новом учебном году

Аргументы Недели → Армия 13+

4 декабря 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны РФ сохранит интенсивность боевой учебы в новом году, запланировано свыше 4,8 тыс. учений. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании. Сообщает ДИМК МО РФ.

«1 декабря в войсках начался новый учебный год <…> В 2021 году интенсивность боевой учёбы сохранится. Запланировано свыше четырёх тысяч восьмисот учений и практических мероприятий», - сказал Шойгу.

По его словам, основное внимание будет сосредоточено на подготовке органов управления, совершенствовании способов огневого поражения и межвидового взаимодействия, повышении тактической манёвренности и мобильности соединений и воинских частей, а также разработке новых способов действий войск с учётом опыта локальных войн и вооружённых конфликтов и выполнении личным составом установленных индивидуальных показателей.

Глава Минобороны также рассказал, что при подготовке к новому учебному году было проведено порядка 1,2 тыс. сборов и 1,7 тыс. инструкторско-методических занятий.

«Подготовлено 2,5 тыс. объектов учебно-материальной базы. Обслужено около 30 тыс. единиц полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации, созданы необходимые материально- технические запасы», - подытожил глава военного ведомства.