На российско-украинской границе произошло боестолкновение

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4 декабря 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вооруженная группа пыталась прорваться через российскую границу с территории Украины, но была остановлена пограничниками сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу ФСБ РФ.

В результате завязавшейся перестрелки один из нарушителей был убит, двое других скрылись. Инцидент произошёл на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. «При попытке задержания нарушители начали стрелять, пограничники открыли ответный огонь — один нарушитель застрелен, остальные двое сбежали обратно на Украину», — говорится в релизе пресс-службы Пограничной службы ФСБ РФ.

Подобные случаи уже происходили ранее на российско-украинской границе. По данным «АННА-Ньюс», 1 октября 2017 года погранслужба вместе с Росгвардией при проведении операции «Нелегал» обнаружила заброшенный сарай, откуда по сотрудникам был открыт огонь. В итоге перестрелки погиб пограничник-кинолог, двое нападавших были уничтожены ответным огнём, ещё один совершил самоподрыв.