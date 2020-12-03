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3 декабря 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

7-й Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в августе 2021 года. Об этом заявил в четверг на заседании организационного комитета по подготовке к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2021» заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов. Об этом сообщает Минобороны России.

«В августе следующего года состоится 7-й Международный военно-технический форум «Армия», - сказал генерал армии Павел Попов. Он напомнил, что на форуме «Армия-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» было представлено более 28-ми тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Шесть стран подготовили национальные экспозиции (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия). «Приятно отметить, что в непростой обстановке к нам приехали представители 92-х государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня», - заявил Попов.

В рамках форума проведено 186 научно-деловых мероприятий, где обсуждались вопросы государственной политики и межведомственного взаимодействия в области обороны государства, а также перспективные направления развития военно-технической сферы.

«Знаковым событием стало подписание 41-го государственного контракта на общую сумму свыше триллиона рублей», - отметил замминистра.

По его оценке, успешно прошли показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах - на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. Помимо этого, делегациям иностранных государств была продемонстрирована система эшелонированной обороны объектов с применением средств ПВО и комплексов противодействия беспилотникам.