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Стратегические бомбардировщики ВВС США вновь замечены над Европой

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегические бомбардировщики ВВС США вновь замечены над Европой
Фото: соцсети

Средства объективного контроля за воздушным пространством зафиксировали в четверг, примерно в полдень пролет американских стратегических бомбардировщиков «Би-52» над островом Корсика в восточном направлении.

Судя по всему, облет ведется вдоль границ стран членов НАТО. Эксперты отмечают, что в последнее время стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress зачастили с визитами в воздушное пространство государств восточной Европы и несколько раз опасно приближались к рубежам Российской Федерации.

Не далее ка 4 сентября двойка американский стратегов нагло маячила близ российских границ над Черным морем. Министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу тогда пояснил, что в ходе этих полетов американцы отрабатывают бомбовые ядерные удары по территории России. Ряд экспертов высказали мнение, что данные самолеты могли выполнять и разведывательную миссию.

Стратегические бомбардировщики ВВС США вновь замечены над Европой

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