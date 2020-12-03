На Северном флоте приступили к вакцинации всех военнослужащих
3 декабря 2020, 15:41[ «Аргументы Недели» ]
На Северном флоте началась вакцинация военнослужащих от COVID19, при этом используется двухкомпонентная вакцина Гам-КОВИД-Вак российского производства. Первая партия, числом 800 доз, была доставлена в Североморск 1 декабря.
В Вооруженных силах России вакцинация началась еще в третьей декаде ноября. По заявлению министра обороны генерала-армии Сергея Шойгу процедуре подвергнутся более 400 тыс. военнослужащих. Мероприятие, по вполне понятным причинам, займет достаточно продолжительное время. Но, российское военное ведомство планирует уже до конца текущего года вакцинировать до 80 тыс. военнослужащих.
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