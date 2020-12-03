На этой неделе ВМС США проведут новые испытания рельсотрона

Аргументы Недели → Армия 13+

3 декабря 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Давно мы ничего не слышали о рельсотроне. Наконец появилась долгожданная новость, что в США продолжаются боевые испытания этого вида вооружения. Данная боевая система сейчас разрабатывается в интересах ВМС Америки. На этой неделе ВМС США проводят кое-какие испытания на реке Потомак. Об этом сообщает мэрилендское издание The Bay.

Об этом известно не так много, но военно-морская служба закрыла участки реки и рассылает предупреждения о громких шумах, который доносятся из заблокированного района. Известно также, что тестовые дальнобойные залпы проводятся 1-4 декабря с 8:00 до 17:00 на военно-морском полигоне Дальгрен.

ВМС уже владеют двумя рельсотронами, построенными компаниями BAE Systems и General Atomics. Обе эти системы позволяют метать снаряды с невероятной скоростью 7199 км/час. Возможно, к настоящему моменту созданы новые образцы данных комплексов. ВМС пока не распространяется о своих планах на рельсотноны. Также сообщаются, что испытания продолжатся и на следующей неделе.